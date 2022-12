Muchlovačka sexy modelky a jejího fotbalisty byl jen začátek. Koho všechno teď můžete vidět na pláži v Karibiku?

Na Svatém Bartoloměji je momentálně rušno... Profimedia.cz

Zdá se, že celebrity inklinují k ověřeným destinacím, jelikož kdo momentálně není na Barbadosu nebo právě na Svatém Bartoloměji, jako by nebyl... Aktuálně se na tento ostrov, na němž žije jen něco málo přes devět tisíc stálých obyvatel, vydal například rapper Drake, který se po pláži procházel ve fialové teplákovce a s novým účesem byl téměř k nepoznání. Expřítel Rihanny na ostrově ve čtvrtek vystupoval s Lennym Kravitzem na charitativním koncertě pro organizaci UNICEF.

Události nazvané UNICEF Winter Gala se účastnila řada osobností, mimo jiné i Naomi Watts, Mary J. Blige, Luke Evans, Mike Tyson, Rita Ora a její manžel Taika Waititi, ale třeba i česká topmodelka Karolína Kurková.

Fotografové rovněž ve středu zachytili na superjachtě Victorious připlouvat k místnímu přístavu rappery P. Diddyho a French Montanu.

Rappeři tak možná budou koukat, co všechno je na místních plážích k vidění, jelikož například taková modelka Izabel Goulart zde nedávno předváděla doslova psí kusy. Za svou letitou kariéru u Victoria’s Secret zřejmě absolvovala plážového focení nespočet, a tak se zřejmě rozhodla to tentokrát s partnerem trochu okořenit…

Sexy páreček si zřejmě usmyslel, že budou mít na Instagramu originální vánoční fotky, na což by plavky a santovská čepice na pláži byly málo… Před fotografem tak předvedli, jaká je i po sedmi letech vztahu spojuje vášeň, ale to se jim nakonec zdálo nedostačující. Focení tak povýšili na vyšší úroveň, když společně začali předvádět pózy, za které by se nemuseli stydět snad ani v cirkusu… ■