Youtuber utratil přes 340 tisíc za proměnu v psa: Teď se bojí, že se s ním přátelé přestanou bavit

Ilustrační foto Profimedia.cz

Toco snil o tom, že bude psem, už od dětství. A díky předraženému kostýmu, ve kterém vypadá jako opravdový, i když trochu neohrabaný pes, se mu to daří. O svých „psích“ aktivitách informuje pravidelně na svém youtubovém kanálu, ovšem tvář nechává před světem skrytou. Bojí se, co by na jeho zálibu řeklo okolí.

„S přáteli o tom téměř nemluvím, protože se bojím, že by řekli, že jsem divný,“ svěřil britskému deníku The Sun. „Moje rodina a známí byli velmi překvapení, když se dozvěděli, že jsem se stal psem,“ vysvětlil.

„Od dětství jsem fantazíroval o tom stát se zvířetem. Nevím, jestli to byla prostě touha po změně,“ dodal s tím, že kolie je jeho oblíbené plemeno, a tak to byla jasná volba.

Na videích mohou sledující Toca vidět při nejrůznějších psích aktivitách. Jak předvádí triky, jí, je venčen nebo honí frisbee.

Kostým mu zhotovila japonská firma, která se specializuje na výrobu filmových soch a modelů, a jak je vidět, když máte dostatek peněz, je možné skoro všechno.

Ačkoliv se Toco obává, že by ho okolí a kolegové kvůli jeho životnímu stylu zavrhli, mnoho lidí mu fandí. „Mám za tebe radost. Je hezké vidět, že sis splnil sen,“ vzkazují mu například pod virálními videi.

Tocovou proměnou se můžete pokochat ve videu níže. Skutečně jde o exkluzivní podívanou.