Krásná herečka z Jurského světa trpí vzácnou poruchou. Fanoušky šokovala videem, kde si tahá kůži na obličeji a ‚láme‘ ruku

Jameela Jamil otevřeně promluvila o svých zdravotních potížích. Profimedia.cz

Herečka, známá převážně ze seriálů She-Hulk: Neuvěřitelná právnička, Jurský svět: Křídový kemp či Dobré místo nebo z komedie How to Build a Girl, ve videu sdíleném na svém Instagramu a TikToku vypráví o svém boji se zmiňovaným syndromem a předvádí svou elastickou kůži na obličeji či uvolněný kloub v lokti.

„Ahoj, podívej se na tohle. Ježíši Kriste, tohle není aplikace ani filtr. Je to můj obličej. Podívej, jak je elastický. Důvod, proč je tak elastický, je ten, že mám EDS. Mám HEDS tři, písmeno H znamená hypermobilní. Je to vážný stav a postihuje každou část vašeho těla a vaši mysl. Je to nebezpečné, pokud nevíte, že to máte,“ říká mimo jiné herečka ve videu a názorně ukazuje, co syndrom způsobuje.

„Omlouvám se, že o tom nemluvím častěji. Internet si ze mě dělal legraci kvůli mým zdravotním problémům a na chvíli jsem přemýšlela i o sebevraždě. Ale je to jen banda ignorantů, kteří nemají ani setinu našich sil a nedokážou si představit, že by zvládli to, co prožíváme my, a tak se rozhodnou, že nám to všechno osvětlí hejty,“ odůvodňuje herečka své rozhodnutí s nadějí, že šířením povědomí o tomto onemocnění může pomoci zachránit někomu život. ■