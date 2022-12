Komentování zadků bylo v divadle normální, stěžovala si Berenika Kohoutová. Sama ho ukazuješ, pustili se do ní na sítích

Berenika Kohoutová Michaela Feuereislová

Nyní si ale naběhla. V DVTV promluvila na vážné téma. A to sice sexuální obtěžování. „To, že holce nebo mladé herečce okomentuje zadek každý herec, který kolem projde, bylo v divadle normální. A mně to taky přišlo normální a přijala jsem to. Protože je hrozně těžké to nepřijmout. Bylo by fajn, kdyby muži pochopili, že to není v pořádku, a ne aby se ženy musely vymezovat,“ nechala se slyšet Berenika s tím, že poznámky na svou postavu tehdy nechala plavat.

„Člověk chce být za kámošku a tu bezproblémovou holku v partě,” prozradila. Neustálé narážky se sexuálním podtextem jí ale nepřijdou správné, ač jí samotné se prý žádné trauma nepřihodilo.

Do Bereniky se ovšem pustili lidé na sociálních sítích. V kontextu toho, jak ona sama před časem prezentovala na Instagramu holý zadek, jim nepřijde vhodné, aby zrovna ona řešila tuto problematiku.

„Bylo by fajn, kdyby muži pochopili, že nemají komentovat ženám zadek, říká zpěvačka Berenika a pořád se fotí na Instagram v kalhotkách. Jako já nevím, děvčata, ale když každá vaše desátá fotka na sociálních sítích konkuruje sprostým časopisům, pak holt ostatním může váš zadek leccos asociovat,“ pustila se do herečky například Gabriela Sedláčková z Vox TV.

"Bylo by fajn, kdyby muži pochopili, že nemají komentovat ženám zadek," říká zpěvačka Berenika a fotí se na IG v kalhotkách.

Já vám nevím, děvčata, ale když vaše fotky na sociálních sítích konkurují sprostým časopisům, pak holt ostatním může váš zadek leccos asociovat. pic.twitter.com/gXV31xZT0t — Gabriela Sedláčková (@Gabana) December 28, 2022

„Zrovna ona, která svojí nahotou provokuje všude. Taky se mi nelíbí plácání po zadku a oplzlé kecy, ale ona svým chováním vypadá, že na to právě čeká,“ přisadila si pro změnu jedna z mnoha diskutujících na DVTV. „Ta je zmatená jako lesní včela. Její nahé fotky svého času zaplavovaly sociální sítě a teď mluví jako absolventka nedělní školy,“ kroutil hlavou další diskutér.

Pravdou je, že Berenika už se na sociálních sítích dávno neprezentuje tak jako dříve, ale její řekněme odvážnější příspěvky ještě před pár lety budily celkem rozruch, a lidé je mají s Berenikou Kohoutovou zkrátka spjaté. A když už se pustila do takto choulostivého tématu, není divu, že v diskusích vzbudila poprask… ■