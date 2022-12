Druhé Vánoce jsou tady. Herečka z Rodu draka vytáhla eso ve formě sexy rudého spodního prádla

Olivia Cooke Profimedia.cz

Přesto, že vánoční svátky už skončily, tenhle dárek by i dnes jistě pod stromkem uvítal nejeden muž. Herečka Olivia Cooke (29) zapózovala jen v červeném spodním prádle a punčoškách a i když v rudém, rozhodně trefila do černého.

Olivia oslavila 27. prosince devětadvacáté narozeniny a za sebou už má účinkování v několika úspěšných titulech. Poprvé se prosadila v roce 2015 v roli dívky umírající na rakovinu ve filmu Já, Earl a holka na umření. Lidé ji ale mohou znát i ze seriálů Batesův motel nebo Rod Draka, kde hraje lady Alicent Hightower. A že umí být smyslná, dokazuje i nominace na cenu MTV za nejlepší polibek. Tu získala v roce 2018 za pusu s Tyem Sheridanem ve filmu Ready Player One: Hra začíná.

A teď by Olivia mohla získat cenu i za předvádění spodního prádla. Tváří kolekce zpěvačky Rihanny se už sice stala před několika týdny, teď se ale objevily nové fotky, na kterých je herečka oblečena do patrně nejerotičtější červené barvy. A nejen, že Olivia vypadá sexy, plusem je určitě i to, že snímky herečky nevypadají příliš upraveně a fanoušci tak mohou spatřit její reálnou postavu.

A jak to má herečka s muži? Vztah sice ani jeden nepotvrdil, ale fanoušci hojně spelukují o tom, že její srdce patří herci Jacobu Ifanovi. Sama Olivia o svých láskách mluvit nechce jednoduše proto, že když už některou z nich zveřejní, vztah se pak prý brzy rozpadne. ■