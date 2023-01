Slavný anglický manželský pár čeká ‚dalšího malého darebu‘. Krásná moderátorka Solomon (33) je těhotná popáté!

Stacey Solomon a Joe Swash se nemohou dočkat dalšího potomka. Profimedia.cz

Solomon, která je jednou z moderátorek oblíbené televizní talk show Loose Women britské stanice ITV1, se podělila o video z koupelny a následný sestřih fotografií se svým mužem, s nímž má již tříletého syna Rexe a roční dceru Rose. Swash se po oznámení novinky pomocí pozitivního těhotenského testu upřímně raduje a běží svou ženu obejmout se slovy, že to je ta nejkrásnější zpráva. Solomon v komentáři k videu vtipně dodala, že je na cestě další malý dareba.

Dvojice se seznámila díky reality show I’m a Celebrity… Get Me Out of Here! v roce 2010, ale randit spolu začali až o pět let později. Zajímavostí je, že Swash zvítězil ve zmiňované reality show v roce 2008 a Solomon ji o dva roky později vyhrála též.

Prvního syna porodila Stacey s bývalým přítelem Deanem Coxem už v osmnácti, otcem jejího druhého syna (10) je Aaron Barnham, s nímž byla i zasnoubená. Joe má z předešlého vztahu s Emmou Sophocleous rovněž syna, jemuž je patnáct. ■