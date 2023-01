Vztah na dálku přežili a teď to zkouší načisto! Přítel půvabné české zpěvačky dostudoval v Anglii námořní školu a je doma

Nelly Řehořová Super.cz

"Hodně se to změnilo. Partner začal studovat v Česku, v Praze, takže spolu trávíme mnohem více času. Je to nová výzva, zkušenost, je to zatím moc krásné. Zatím jsem moc spokojená, uvidíme, jak to bude dál," řekla Super.cz Nelly s tím, že s partnerem spolu dokonce začali sdílet i společnou domácnost.

"Čerstvě jsme si pronajali malý byt, zase je to něco nového pro mě. Je to úplně poprvé, co žiju s mužem. Zatím si to užívám. Snažím se fungovat, vařím jednoduchá jídla, italská. Naštěstí na to není náročný, stačí to," usmála se Nelly na natáčení nového videoklipu k muzikálu Ostrov pokladů, který se hraje v Divadle Broadway.

Ještě před koncem roku nám řekla, jak bude trávit příchod toho nového. "Asi hory. Vždy jsem jezdila na Silvestra do Špindlu, i letos to tak bude. Do teplých krajů se nechystám. Nedávno jsem se vrátila z Abu Dhabi, kde jsem byla čtyři dny. A další teplo plánované není. Odskakuju si sem na Ostrov pokladů jako na dovolenou. To zatím postačí," dodala představitelka hlavní role. ■