Pokáčovo přiznání: Máme se ženou takovou domluvu. Spím v kuchyni na dlaždicích

Pokáč promluvil o svém životě. Michaela Feuereislová

„Moje manželka mě vyslala, že to mám jít zapít. Mně se tedy moc nechtělo, ale ona řekla, ať jdu. Náš první syn měl nedávno nějaké horečky a ona říkala, že je to proto, že jsme ho nezapili, protože v té době byla pandemie a všechno bylo zavřené. Takže teď jsem dostal povel, že musím jít. S kamarády jsme tedy vyrazili. Bylo to teda náročný, ale já věřím, že díky tomu bude zdráv do konce života,“ popsal Pokáč Super.cz den, kdy se mu narodil Tobiáš.

Osobně by mu ale nevadilo, kdyby místo manželky právě on vstával v noci, když se mimčo probudí. „V poslední době máme se ženou takovou domluvu. Spím v kuchyni na dlaždicích, ale zase se alespoň vyspím. Eliška vstává k dětem. Ale nabízím jí, že může jít na tu dlažbu spát ona a já budu vstávat. Ale ona nechce, chce být s dětma. Nicméně jsem stále při ruce, kdyby něco, tak ví, že do mě může kopnout a já se vzbudím.“

Nebojte se, Pokáč na zmíněných dlaždicích má samozřejmě ještě položenou matraci. My jsme si s písničkářem povídali během natáčení zábavní show Jukebox Honzy Dědka na TV Seznam. Jak na tom je on sám s hudebními znalostmi? „Já si nevěřím ani ve všeobecných, natož pak v hudebních. Takže bych řekl, že má účast v soutěži bude spíš průšvih. Ale možná to bude lepší, než čekám. Těžko říct,“ dodal Pokáč. ■