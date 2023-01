Další taneček vnadné bývalé Miss: Lucie Šlégrová natočila pokračování k loňskému songu z Lásky nebeské

Lucie Šlégrová a její tanec z Lásky nebeské Video: Se souhlasem Lucie Šlégr

Pro vítězku soutěže krásy Miss ČR z roku 2005 Lucii Šlégrovou (40) jsou tři synové a manžel Jiří Šlégr (51) pořád na prvním místě, našla si ale i několik nových aktivit, kterým se ve volném čase věnuje. Mimo jiné začala chodit do baletu do divadla, kam chodívala jako malá. Tanec využívá i na sociálních sítích, jak se můžete sami přesvědčit.

Lucie je známá i svým smyslem pro humor. „V poslední době jsem na Instagramu aktivnější a ráda dělám věci, co mě baví a dělám je s humorem a nadhledem. Loni jsem udělala sranda video na vánoční sexy song Billyho Macka z filmu Láska nebeská a potěšilo mě, že to mělo velký úspěch. Letos mi už v listopadu lidi psali, jestli zase něco natočím. Pokračování scénky z Lásky nebeské mě bavilo,“ směje se Lucie. „Miluju Vánoce a tradice a tohle může být taková moje nová každoroční tradice,“ dodává půvabná maminka. „Doufám, že se to bude lidem líbit a pobaví se u toho, což je smyslem mého videa," řekla Super.cz.

A jak si Lucie s rodinou užila Vánoce? "Měli jsme je krásné. Roník si to moc užil, rozdával dárečky a my jsme si to užili s ním. Vůbec celý prosinec jsme si dali takový hodně vánoční. Jezdili jsme po vánočních trzích, navštívili jsme kolotoče, hodně jsme výletili a několik dní jsme strávili v Krumlovské pohádce v Českém Krumlově, to bylo senzační,“ shrnula a svěřila se, čím manžel pod stromečkem potěšil ji. „Mám ráda zážitky. Takže výlet do mého vysněného hotelu, zatím neprozradím kam," uzavřela. ■