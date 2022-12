Perličky z Noci na Karlštejně. Proč by role císařovy manželky Elišky sedla spíš Heleně Růžičkové než Janě Brejchové?

Jana Brejchová a Vlastimil Brodský v muzikálovém filmu Noc na Karlštejně FTV Prima

Podskalský byl až třetí

Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů natočil v roce 1973 Zdeněk Podskalský (✝70). Zajímavé je, že první filmové adaptace rozmarného milostného příběhu se ujal už v roce 1919 režisér Olaf Larus-Racek. Šlo pochopitelně o němý snímek.

K textu Jaroslava Vrchlického se v roce 1965 vrátil i režisér František Filip (✝90), který natočil TV film s Vladimírem Rážem (✝77) a Jiřinou Bohdalovou (91) v hlavních rolích. Ze všech verzí ale jednoznačně vede Podskalského muzikál postavený na chytlavých písních Karla Svobody (✝68).

Císaře Karla IV. a jeho ženu Elišku Pomořanskou ztvárnili Vlastimil Brodský (✝81) a Jana Brejchová (82). Purkrabího Ješka hrál Jaroslav Marvan (✝72), jeho neteř Alenu Daniela Kolářová (76), královského šenka Peška Jaromír Hanzlík (74), arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic Karel Höger (✝67). Role cyperského krále Petra se ujal Waldemar Matuška (✝76).

„Nežádoucí“ museli být nahrazeni

Purkrabího Ješka měl původně hrát Jan Werich (✝75) a Ofku zase Jiřina Jirásková (✝81). Oba ale měli v té době zákaz hraní, a tak Jiráskovou nahradila Slávka Budínová (✝78) a Wericha Marvan, který byl ale v té době již nemocný. Během natáčení se jeho nemoc ještě zhoršovala a z nemocnice na plac ho museli vozit na revers.

Eliška byla opravdu lamželezo

Se svou čtvrtou manželkou Eliškou (Alžbětou) Pomořanskou se Karel IV. oženil v roce 1363, kdy mu bylo 47 a jí pouhých 16 let. Z císařovy strany šlo o sňatek z rozumu, nicméně vztah věkově nesourodého páru byl harmonický a vzešlo z něj šest dětí. Zdravím kypící císařovna podle pověstí lámala meče a brnění, což můžeme vidět i v Noci na Karlštejně. Ve skutečnosti to tedy musela být zemitá dáma se statnou postavou.

Ostatně, historickou věrohodnost filmu zpochybnil i sám režisér Podskalský, který řekl: „Pokud bychom se měli držet dobových reálií, musela by Elišku Pomořanskou hrát Helena Růžičková, a ne Jana Brejchová. Eliška přece byla žena, která podkovy ohýbala a pancíře trhala.“

Ženám vstup zakázán?

Natáčelo se na hradech Karlštejn a Křivoklát, Scéna z hradu Karlík se filmovala na nádvoří zámku v Dobřichovicích, protože z Karlíku se nedochovalo skoro nic. Na Karlštejně se natáčelo za plného provozu, a tak záběry často kazili zbloudilí turisté. Česká televize při novém přepisu do vysokého rozlišení vyretušovala často zmiňovanou chybu filmu – cyklistu na pozadí zahájení turnaje.

To, že by ženy měly na Karlštejn zákaz vstupu, je pouze pověra. Ženy ve skutečnosti nesměly jen do kaple svatého Kříže a do velké věže. ■