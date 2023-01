Po boku krásné brunety seriálový fešák září o sto šest. Marek Němec nám ale prozradil, na čem se spolu neshodnou

Marek Němec se svojí půvabnou přítelkyní Michaela Feuereislová

„Já mám nejradši něco, když si můžu říct, že je to fakt bizár. Něco, co je vyosené z reality a normálnosti. Třeba snímek Trojúhelník smutku a blicí scéna. Zkrátka cokoliv, co není úplně normální a žánrově mě baví všechno. Na DAMU jsem chodil víc do kina než do divadel,“ prozradil Marek Super.cz.

Jako správný partner ale ví, že vztah se zakládá na vyváženosti: „Já teď ale také rád koukám na filmy s Cameron Diaz, viď,“ mrkl herec na svou půvabnou krásku. ■