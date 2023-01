Kanáry jí opravdu prospěly. Zorka Hejdová po práci snů stále jen září

Zorka Hejdová vypadá báječně. Michaela Feuereislová

Krásná moderátorka Zorka Hejdová (32) zažila na podzim něco, o čem se může kdekomu jenom zdát. Pracovně trávila na Kanárských ostrovech téměř tři měsíce. Atraktivní blondýnce to velmi prospělo a díky tomu vypadá lépe než kdykoliv předtím. Návrat do zimy ale už tak ohromující nebyl.

„Byl to takový návrat z plavek do sněhulí, lépe bych to nepopsala. A pracovně? Pro mého Míru to bylo asi snazší, že se několikrát do Česka vracel, pro mě to bylo horší,“ svěřila se se smíchem Super.cz.

My jsme si se Zorkou povídali na filmové premiéře, kam dorazila v nádherné, černém sáčku. Jak dlouho tráví ona sama vybíráním outfitu? „Asi tak pět minut.“

Letošní Vánoce pro ni a pro manžela Míru (39) byly kouzelné, a to díky jejich synovi. „Náš syn Nikolas má už rok a osm měsíců, takže jsme se těšili na to, jak to bude docela všechno už vnímat,“ dodala půvabná moderátorka. ■