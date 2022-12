Drsný útok na Štefana Margitu: Babička, která obvinila pěvce z „krádeže“ vnučky, to schytala od vlastní dcery

Štefan Margita Michaela Feuereislová

Štefan Margita (66) má po smrti manželky Hany Zagorové (✝75) alespoň nějaký důvod k radosti, a to díky rodině zpěváka Michala Kindla, jehož dceru Adeline (1,5) dokonce bere jako vlastní vnučku. Strávil s ní i Vánoce, což se znelíbilo její biologické babičce, jež se do pěvce následně pustila na sociálních sítích. Co se jevilo jako žárlivý emocionální výlev, má ale nyní nepěknou dohru.

„Margita nikdy nebyl a není její dědeček! Přeji vám všem, aby se vám nikdy nic tak strašného nepřihodilo. Aby nepřišel někdo, kdo vám zničí všechno, co jste v životě budovali, kdo vám vezme děti a vnoučata, přestože jste mu důvěřovali. A když už k tomu dojde, nedejte se,“ sdílela na svém Facebooku Zuzana Lipavská, které prý fakt, že její vnučka trávila Štědrý večer s Margitou, zničil Vánoce.

Proti jejím ostrým slovům se ovšem nyní ohradila přímo její dcera, Kindlova manželka Barbora. „Vážení, ráda bych se touto cestou jako matka malé Adeline ohradila vůči nepravdivému tvrzení mojí biologické matky, která na svém facebookovém profilu osočila Štefana Margitu z toho, že jí ukradl vnučku. Štefana společně s mým manželem již nějakou dobu bereme za blízkou rodinu a jen my jako rodiče rozhodujeme o tom, kdo bude po boku naší malé dcery,“ uvedla v prohlášení pro Showtime.

„Moje matka bohužel nikdy nebyla jak mojí matkou, natož tou pravou babičkou. Vždy jsem se ji snažila tolerovat, ale bohužel někoho, kdo je psychicky nestabilní, nelze akceptovat dlouho,“ popsala dokonce vztahy v rodině.

„Až vlastním porodem a objevením nekonečné lásky k dítěti jsem pochopila, že pokud Adeline mohu bránit před hysterií a násilím, najdu jí klidně dalších x babiček a dědečků. Každý je svého štěstí strůjcem a věřte mi, že moc dobře vím, proč s ‚babičkou Zuzanou‘ v kontaktu nejsem a nechci už nikdy být,“ vysvětlila.

Útok na svou osobu nechápe ani sám Štefan Margita. „Tu paní jsem viděl tak třikrát nebo čtyřikrát v životě. Dokonce byla i u nás na návštěvě. Navíc i účinkovala v pořadu Hanky, kde zpívala. Vždy se chovala velice krásně a velice slušně, ale já doopravdy nevím, jaký má vztah se svojí rodinou, takže, ať neobviňuje mě, ať nepoužívá moje jméno,“ nechal se slyšet rovněž pro Showtime.

„Je opravdu smutný, že se v podstatě k někomu chováš jako k rodině a vlastně za to dostaneš pak šílenou facku. Kdyby přišla dneska na návštěvu, tak já jí připravím kafe a určitě si to v klidu vysvětlíme… A pokud tam je nějaký problém s dcerou a rodinou, tak by bylo nejlepší, ať jim zavolá, nebo ať sedne do auta a přijede se podívat na tu krásnou Adelinku,“ doporučil s tím, že k dobrým vztahům s Kindlovou rodinou rozhodně nejsou motivací peníze.

"Lásku penězma nezaplatíš. Není nic hezčího, když ke mně přijdou na návštěvu. A po té smrti… prostě holčička, která otevře náruč a dá mi pusinku, nebo něco. Ale to přece neznamená, že ona by se nemohla vnučce věnovat, vždyť na to má samozřejmě právo, ona je pravá babička,“ dodal na závěr. ■