Od loňska se pořádně vytáhla: Lucii Benešovou desetiletá dcera dorostla. Bude z ní krásná teenagerka

Lucie Benešová s dcerou Larou a maminkou Michaela Feuereislová

V únoru to bude jedenáct let, co si herecký pár Lucie Benešová (48) a Tomáš Matonoha (51) přivezl z porodnice svého nejmladšího potomka, dcerku Laru. Protože herečka celkem pravidelně vodí na společenské akce i své rodinné příslušníky, mohou všichni sledovat, jak její potomci rostou.