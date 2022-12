Krásná moderátorka Linda Bartošová se zasnoubila. Na žádost kývla fotbalistovi a rapperovi v jednom

Linda Bartošová Herminapress

O dva roky starší Tomáš požádal svoji krásku o ruku na Bali, kde dvojice tráví dovolenou. Randí spolu už čtyři roky a zdá se, že vztah stále jen kvete. Ostatně stejně jako Linda, která letošní rok označuje za obzvláště vydařený. Za ty nejlepší životní momenty označila právě odchod z práce, vydání knihy, cestování nebo zmíněné zásnuby.

Už v roce 2012, kdy získala titul Česká Miss World, věděla, kudy se bude ubírat její životní cesta. A modeling to rozhodně nebyl ani před deseti lety! "Modeling je docela zábavný, poznáte plno lidí, za relativně krátký čas vyděláte slušné peníze. Ale nijak mne to nenaplňuje. Začínám studovat žurnalistiku a to je obor, kterému bych se chtěla věnovat," prozradila tehdy Super.cz.

Její kariéru sledovat můžeme, ovšem co se soukromí týče, střeží si ho krásná moderátorka jako oko v hlavě. S partnerem nenavštěvuje společenské akce, a pokud je fanoušci chtějí vidět společně, mají možnost čas od času na jejich sociálních sítích. ■