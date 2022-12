Je to monstrum, hejtují lidé vánoční fotky Madonny a chtějí na ni volat vymítače ďábla. Vadí i snímky v podprsence

Madonna Foto: ČTK / AP / zz/ESBP/STAR MAX/IPx

Zpěvačka chtěla své fanoušky potěšit fotkami s vánoční atmosférou. Na hlavu si nasadila santovský čepeček a celkem třikrát zapózovala před objektivem. Vánoční čapka je ale asi to jediné, co měly Madonniny fotky společného se svátečním pocitem. Na prvním snímku má zpěvačka nepřítomný výraz, zabělené obočí a v očích nejspíš kontaktní čočky, na druhé fotce se stejným výrazem je dokonce jen v podprsence. A hned nato přichází třetí fotografie i s dětmi, kde zpěvačka sice vyloudí alespoň malý úsměv, pocit z podivné série už ale nezachrání.

„Kdo jsi a co jsi udělala s Madonnou? ptá se na sociální síti jeden ze sledujících. „Ještě někdo jiný má strach z jejích očí?“ píše další. „Jsem zmaten, je to Madonna nebo Marilyn Manson?“ přidává se jiný. Někteří pak zacházejí ještě dál. „Může někdo této ženě sehnat exorcistu?“ ozývá se v dalším komentáři. „Prodala jsi svou duši za věčné mládí?“ píše Madonnin fanoušek. „Dvakrát zamrkej pro pomoc,“ uvádí další. A jiný dojem shrne krátkou větou: „Je to monstrum.“

Některé fanoušky pak pobuřuje i to, že si Madonna do vánoční série přidala fotku v podprsence následovanou rodinnou fotografií s dětmi. „Není mi to příjemné,“ reaguje jeden ze sledujících. Pod fotkami se samozřejmě najdou i pozitivní komentáře, které opěvují Madonnu jako krásku a přejí jí i rodině jen to dobré. A takový kontrast je nejspíš pro popovou ikonu to pravé. Vždy totiž milovala kontroverzi a šokovat pro ni bylo to hlavní. A jak je vidět, ani po šedesátce se nic nezměnilo. ■