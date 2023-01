Tohle ve filmu neuvidíte. Jeden z největších drsňáků Dwayne „The Rock“ Johnson se díky dcerám proměnil v blonďatou princeznu

Dwayne Johnson Profimedia.cz

Měří bez čtyř centimetrů dva metry a sedmkrát vyhrál mistrovství ve wrestlingu. Co je to ale platné, když Dwayne "The Rock" Johnson (50) přijede domů a do parády si ho vezmou dvě malé dcery. Takovou proměnu chlapák Dwayne jistě nečekal.