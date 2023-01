Bez make-upu, zpocená, ale šťastná: Hvězda Fantoma opery vyrazila na exotický Réunion, u moře se ale neválela

Monika Sommerová Foto: Super.cz/se souhlasem M. Sommerové/Michaela Feuereislová

Rozhodli se vypustit klasické Vánoce se stromečkem, kaprem a dárky. Hvězda muzikálu Fantom opery Monika Sommerová (35) s rodinou sice vyrazila do exotiky, ale první část dovolené na ostrově Réunion v Indickém oceánu strávili velmi aktivně. Rozhodně to nebylo o válečce u moře, ale o velkém dobrodružství, při němž šlo i o zdraví.

"Podnikli jsme pár tripů, a hlavně výstup na stále aktivní sopku La Piton de Fournaise byl opravdu zážitek. Réunion je ostrov plný změn a u výstupu jsme zažili několik změn počasí. Během návratu padla mlha a pršelo tak, že spadly velké kameny na jedinou příjezdovou cestu k našemu ubytování a nechtěli nás tam pustit. Čekali jsme pět hodin. Navíc jsme řešili problém s mamkou, která upadla, nevěděli jsme, jestli bude schopná dojít na parkoviště. I já jsem měla krizi. Cesta trvala šest hodin, vymyslela jsem to já, takže to bylo na moji zodpovědnost," vyprávěla Super.cz Monika.

Na Réunionu si pochvalovala krásnou přírodu, nadchl ji prales i místní kreolský domeček v horách, kde byli ubytovaní a strávili tam i Štědrý den. "Jen bylo zvláštní, že ho tam slaví jako Silvestr a nedalo se vůbec spát. Ještě v pět hodin ráno vyhrávala hudba a létaly rachejtle. Oslavy trvaly fakt celou noc," přiblížila atmosféru vánočních oslav.

Dobrodružnou část dovolené už má rodina za sebou, přeletěli na Mauricius, kde přivítali v Grand Baie i Nový rok. "Je to taková naše tradice, že se sebere celá naše rodina zhruba jednou za dva roky a vyhneme se tomu předvánočnímu shonu. Musím říct, že je to občas příjemné neřešit dárky a přípravy na Vánoce," uzavřela Monika, kterou budeme od března moct opět vídat v hlavní ženské roli Christine ve Fantomovi opery, který se po zimní pauze vrátí do divadla GoJa Music Hall. ■