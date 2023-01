Co na to její přítel? Taťánu Makarenko čeká velká výzva, při které bude obklopena samými krasavci

Taťána Makarenko má před sebou velkou výzvu. Super.cz

„Protože mám na starosti dámskou licenci Miss Supranational pro ČR, tak přišla výzva od organizátora této soutěže, abych si vzala i pánskou licenci,“ prozradila Taťána.

ČR tak bude příští rok zastupovat charismatický Jakub Vitek z Bratislavy, kterého televizní diváci znají díky reality show Love Island. „Pro mě byl Jakub jasná volba. Byl aktuálně v televizi, ale líbil se mi také tím, že je pohledný, ale i vyzrálý muž. Sportuje, dělá to poloprofesionálně, není to jen mladičký kluk, který by byl krásný. Má to v hlavě srovnáno, umí perfektně anglicky, je to sympaťák, rád se směje,“ svěřila Tátana Super.cz důvody, proč vybrala do světového finále právě Kubu.

A jelikož je Taťána šťastně zadaná, co jí řekl přítel na to, že teď bude obklopena fešáky, kteří nás budou ve světě reprezentovat na soutěžích krásy? „Já si myslím, že on je dost sebevědomý na to, aby nežárlil, ale když jsme se o tom bavili, tak říkal, že je to super výběr, že mu také přišel Jakub jako vyspělý muž. Ta pánská soutěž není jen o kráse, ale i o tom, co dělá ten člověk za tím. Protože krása u mužů, ale i u žen, rozhodně dneska nestačí,“ dodala Taťána Makarenko. ■