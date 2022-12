Doma seká dříví a tahá kýble s vodou. Geňova ex si v létě uhnala kýlu, ale po operaci je zpět ve formě

Po operaci, kterou prošla v létě, je Linda Finková v plné síle. Super.cz

„Celý život tahám těžký věci, jsem prostě dříč. Nevím, zdali pracovně, ale doma tahám těžký věci, sekám dříví, tahám kýble s vodou, já se ničeho nebojím. No tak jsem si založila na kýlu, ale je to v pohodičce. Je to jednodenní chirurgie, přijdeš tam ráno, přespíš do druhého dne a jdeš domů. Hotovo, vyřízeno,“ svěřila se optimisticky Super.cz.

Po pár dnech tak zpěvačka byla opět v plné síle a dnes byste na ní žádný zákrok nepoznali. Aktuálně září v muzikálu Okno mé lásky. Toto představení miluje. „To jsou senzační písníčky, mám tam super roli a velmi ráda zpívám Jedeme dál. Je to fajn, ten muzikál je super pecka. Stalo se mi, že mi u nás v hospodě přišla flaška Prosecca, že jsem lidem tento muzikál doporučila,“ řekla Linda během rozhovoru, který jsme pořídili během natáčení Silvestrovských 7 pádů Honzy Dědka.

Linda by jinak mohla být vzorem pro každý rozvádějící se pár s dětmi. Se svým bývalým manželem Richardem Genzerem (56) vychází skvěle, a dokonce se svým přítelem nemají problém ho zvát na Vánoce. „Většinou jsou děti u mě, ale třeba loni tam Geňa byl s námi na Štědrý den, nebráním se ničemu. Kdyby děti řekly, že chtějí být s Geňou, tak jim v tom nebudu bránit,“ dodala Linda Finková, kterou můžete také vidět v zájezdových představeních Trojhlavá saň nebo Sirény na cestách. ■