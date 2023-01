Už pár měsíců je písničkář Pokáč dvojnásobným tátou: Zpívat doma dětem mu ale manželka zakázala

Už pár měsíců je Pokáč dvojnásobným tátou. Super.cz

V říjnu se oblíbený písničkář Pokáč pochlubil na sociální síti zprávou, že se stal dvojnásobným otcem. Malý Tobiáš rodičům dělá jenom radost. „ Má se dobře. Teďka tam dávají mamince co proto i se starším Theodorem. Tak jsem nedostal úplně pochvalu, že jsem zdrhnul na natáčení, ale maminka je skvělá, zvládá to skvěle,“ prozradil se smíchem Super.cz.

A oba bráchové si prý sedli na první dobrou. „Ten starší toho mladšího chce občas pusinkovat a občas rozšlápnout, je to takový smíšený, komplikovaný vztah. Ale myslím si, že docela dobrý. Uvidíme, zdali to tak vydrží.“

Je tu ale něco, co Eliška svému muži doma zakázala. „Máme problém, že když začnu hrát písničky, tak na to starší Theodor začně tancovat. Zvedá maminku, aby tancovala s ním, tak já mám zákaz hraní doma, protože Eliška pak nemůže uklízet a nemůže se starat o mladšího a musí pařit s tím starším,“ pobavil Pokáč.

Písničkář se nyní nemůže dočkat března, protože hned na prahu jara plánuje turné po republice. „Já se na to těším hrozně, protože po O2 areně, kterou jsme měli loni, se zase vrátíme ke kořenům do malých klubů. Já a pár set lidí, co zpívají. Dorazte, bude to dobrý,“ pozval na závěr. ■