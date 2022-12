Takhle by ji fanoušci na ulici možná nepoznali. JLO jednou schovala sexy křivky a navlékla se do tepláků

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Zpěvačka má díky cvičení skvělou postavu a ráda ji také ukazuje. Do společnosti vždy chodí perfektně oblečená a její modely bývají navrženy tak, aby ukázaly všechny její přednosti. Jak je ale vidět, i slavná JLO si někdy potřebuje odfrknout, změnit se v normální ženu a tolik neřešit, co si ten den zrovna vezme na sebe.

Stejně jako na ulici v New Yorku, kde ji paparazzi zvěčnili v doprovodu její maminky. Zpěvačka sice měla sluneční brýle a velké náušnice, místo dokonalého ohonu si ale udělala jen nedbalý culík a na sobě měla volné bílé tričko s výstřihem a široké tepláky do pasu, které z popové divy udělaly "obyčejnou ženu". Později si pak na ulici vzala ještě objemnou bundu. Není ale pravdou, že by JLO vůbec nepřemýšlela ani o tomto outfitu. Brýle, tepláky a bunda k sobě totiž samozřejmě ladily.

Zpěvačka v poslední době prožívá šťastné období po boku svého staronového partnera Bena Afflecka (50). Společně si koupili sídlo za 1,4 miliardy dolarů a žijí spokojeným manželským životem. ■