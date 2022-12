Moderátorka přirovnala vyplněné rty televizní hvězdy k pneumatikám. Ta si to nenechala líbit

Ulrika Jonsson se nevybíravě pustila do Charlotte Crosby. Foto: Super.cz/Profimedia

Ta proslula tím, že často říká bez filtru, co má na jazyku. Ve svém posledním sloupku přirovnala rty Crosby k pneumatikám. „Co asi Charlotte vidí, když se podívá do zrcadla na své oteklé rty?“ zaspekulovala si rýpavě.

To si ovšem novopečená maminka Crosby nenechala líbit. Na útok reagovala přímo na sociálních sítích. „Nemůžu uvěřit, že stále žijeme ve světě, kde ženy chtějí jedna druhou ponižovat,“ přiznala s neskrývaným údivem.

„Co je o to bizarnější, že to noviny stále tisknou. Žena, která napsala tenhle sloupek, se pustila do tří lidí. Nemohu si pomoct, ale je mi líto lidí, kteří mají potřebu navážet se do ostatních, aby upoutali pozornost. Ale ať si užije těch pár čtenářů navíc,“ vrátila úder.

Kromě toho, že se Jonsson pustila například do Katie Price, kterou nařkla ze závislosti na plastikách, na účet Charlotte, která si nechala odstranit výplně, uvedla: „Zjevně už ji omrzelo mít k obličeji připevněné dvě pneumatiky.“

Crosby popsala jako hezkou dívku, která se rozhodla, že si zhyzdí obličej, a musí mít problémy mluvit nebo jíst.

Charlotte, která plastik a zkrášlovacích procedur opravdu podstoupila nespočet, zdokumentovala proces rozpuštění výplní a předvedla fanouškům i pusu po zákroku plnou modřin. Už dříve přiznala, že většinu plastik podstoupila, protože si ji lidé kvůli vzhledu dobírali. Haterů má ale požehnaně i Ulrika. Tu pro změnu často hejtují, že by jí nějaká ta plastika neuškodila. ■