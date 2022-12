Bolestné rozchody celebrit. Vztahové kolečko u Vignerové, rozpad manželství Evy Decastelo i šokující e-mail pro Žilkovou

Aneta Vignerová s Petrem Kolečkem. A komu dalšímu letos nevyšel vztah? Michaela Feuereislová

Po třinácti letech skončilo manželství moderátorce Evě Decastelo (44). Ta ale brzy našla lásku u fotografa Tomáše Třeštíka. Novou lásku letos ostatně našla i zpěvačka Monika Bagárová (28), jež se pokoušela marně restartovat vztah se zápasníkem MMA Makhmudem Muradovem a nyní je šťastná po boku podnikatele Lea.

A také Agáta Hanychová má za sebou jeden rozchod. Ještě předtím, než se zamilovala do Jaromíra Soukupa, chodila s lékařem Andrejem Nikovem. Bolestné rozvodové řízení prožívá herečka Veronika Žilková (61), s níž se manžel Martin Stropnický rozešel po e-mailu. Naštěstí i ona letos zároveň našla novou lásku a chodí s rockerem Pepou Holomáčem.

Jako na pouťovém kolotoči to vypadalo u modelky Anety Vignerové (35) a scenáristy Petra Kolečka. Kolečko se zakoukal do herečky Denisy Nesvačilové a opustil matku svého syna Jiříčka. Později to ale vypadalo, že se k Vignerové opět vrátí. Kolečko se ale zaseklo na půli cesty, a nakonec se zase otočilo směrem k Denise Nesvačilové.

Bolestný rozchod s manželem Ondřejem Malým prožila herečka Pavla Tomicová (60), kterou herec opustil kvůli mladší kolegyni Kristýně Kociánové. Tomicová rozpad manželství dlouho tajila, Malý se mezitím stal znovu otcem.

A komu dalšímu rok 2022 přinesl turbulence v osobním životě? Známé páry, kterým to letos nevyšlo, si připomeňte v galerii. ■