Švantnerová se v 6. měsíci těhotenství ukázala ve spodním prádle! Takhle jí vyrostlo bříško

Nikol Švantnerová Foto: se svolením N. Švantnerové

"Už máme kolem 1 kg," prozradila Nikol, která prožívá pohádkové těhotenství bez jakýchkoli problémů. Dlouho to vypadalo, že se spíše přejedla, nyní už jí bříško pořádně vyrostlo. "Jsem ráda, že už to je konečně vidět a nevypadá to, že jsem se jen víc navečeřela. Že se bříško už pěkně vylouplo," řekla Super.cz Nikol.

Zimu si momentálně užívá na horách, po letech ale raději vynechává lyžování. "Silvestr strávíme na horách na Slovensku. V mém případě se budu hlavně procházet, přítel bude lyžovat. Já to riskovat nebudu, za to by mi to nestálo," dodala Švantnerová. ■