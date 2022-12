Fešák ze seriálu ZOO patří mezi nejkrásnější herce u nás. Nápor fanynek ovšem nevnímá

Robert Urban Michaela Feuereislová

Herec Robert Urban (36) okouzlil tisíce fanynek a díky seriálu ZOO získal neuvěřitelnou popularitu. On sám ale žádnou zásadní změnu nevnímá a jako nejkrásnější herec si nepřipadá.

"A to se opravdu děje? Kdo o tom rozhoduje?" směje se a dodává: "Já mám pocit, že je to tak subjektivní, že se tohle snad ani nedá brát vážně. Ne, opravdu, já jsem hrozně rád za všechny fanoušky a fanynky, ať už ze ZOO nebo z divadla, a v tomto ohledu jsem se mohl setkat jen s těmi nejvíce pozitivními reakcemi a jsem za to rád," svěřil se Super.cz.

Zkušenosti má s fanoušky i negativní, ovšem vše vnímá tak, že to k jeho profesi patří. "Dříve když jsem hrál třeba zápornou postavu v seriálu, tak se mi stalo, že po mě někdo pokřiknul na ulici, ale to zkrátka k naší profesi patří. Pokud naše práce v divácích něco vyvolává a oslovuje je, tak jsem za to nesmírně vděčný," říká pohledný herec.

Nápor fanynek ale v podstatě nepociťuje, a tak ani ve vztazích mu jeho profese nepřekáží. "Nějaký nápor fanynek jsem ale nikdy nijak zvlášť nezkoumal. Když přijde někdo s prosbou třeba o fotku, tak to vždy velice rád udělám. Mám vždy radost, když vidím, že práce, kterou dělám, někoho zajímá," míní Robert Urban.

Během charitativní akce, kde jsme herce potkali, si vzpomněl i na svoje dětství a prozradil, že dobré srdce měl už odmala. "Když jsem ještě v mladších letech žil v Ostravě a byl součástí pěveckého sboru, tak jsme v období Vánoc chodili zpívat lidem do domova seniorů. Dnešek mi tuto vzpomínku i na vlastní dětství, a to, jak jsme se snažili takto zpříjemnit vánoční svátky seniorům, připomněl." ■