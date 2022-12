Profesionální tanečnice přibrala 23 kilo a vyděsilo ji, jak vypadá. S váhou zatočila a předvedla neskutečnou proměnu

Ola Jordan Profimedia.cz

Když se Ola Jordan (40), známá hlavně z reality show Strictly Come Dancing, v létě podělila o snímek v bikinách, na němž pózovala s manželem Jamesem Jordanem, neskrývala zděšení a zklamání.

S manželem si, jak přiznala, adaptovali nezdravý životní styl, a protože přestali denně dřít, kila šla rychle nahoru.

„Víme, že nejsme ve své nejlepší formě, kterou jsme měli ve Strictly, ale tohle...to se stane, když přestanete denně hodiny tančit a máte dítě (chtěla bych znát Jamesovu výmluvu),“ napsala Jordan s tím, že jim fotka snad alespoň poslouží jako motivace k tomu, něco se sebou dělat.

A skutečně. Za pět měsíců se jim podařilo zhubnout dohromady 41 kilo. Rozdíl předvedli na sociální síti a nutno říct, že je tedy dramatický. Oba mají zpátky břišní svaly a Ola je zase jako proutek.

Blondýnka přiznala, že první dva týdny byly nejnáročnější a zhubli během nich nejvíc. Dohromady 12 kilo. „Měli jsme co shazovat,“ zdůraznila.

Z původních 50 kilo, které měla na vrcholu taneční kariéry, Ola přibrala na 73. Její manžel měl místo 70 najednou 101. A ovlivnilo to bohužel i jejich vztah a milostný život.

„Sex rozhodně není lepší s maminovskými a taťkovskými těly. Není horší, ale rozhodně je jiný. Břicha nám překáží a není to tak vzrušující,“ přiznala britskému deníku The Sun, než se pár pustil do hubnutí.

Nyní to v každém případě vypadá, že jsou zase na dobré cestě shodit na původní váhu. A už teď vypadají fantasticky. ■