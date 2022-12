Bývalka Micka Jaggera se o letošních Vánocích odvázala. Zdobila stromek s holou zadnicí

Luciana Gimenez Profimedia.cz

Zlaté asymetrické plavky odvážného střihu, které odhalily nejen její zadeček, ale také dlouhé nohy. A k tomu vysoké podpatky. Takhle asi mnoho dam letos stromek nezdobilo. Co by ale Luciana neudělala pro více než tři miliony sledujících na sociální síti. A navíc má co ukazovat. Díky skvělé postavě by jistě málokdo hádal, že Luciana už před pár lety oslavila padesátku.

Bývalá modelka se před lety proslavila románkem s Mickem Jaggerem, který s ním měla v době, kdy žil s matkou svých čtyř dětí Jerry Hall. Ze vztahu Luciany a muzikanta vzešel syn Lucas Maurice Morad, který se narodil v roce 1999. Mick nejdříve trval na testu otcovství, když se však prokázalo, že je dítě skutečně jeho, byl mu podle exmodelky dobrým otcem. Jeho manželství s Jerry Hall se následně rozpadlo.

Luciana se později snažila Jerry poprosit o odpuštění, prosba ale nedopadla na úrodnou půdu. Dnes se prý ale přátelí se současnou partnerkou slavného muzikanta, třiatřicetiletou bývalou baletkou Melanií Hamrick. ■