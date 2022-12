Kim Kardashian se zeptali, jaké je vychovávat děti napůl s Kanyem Westem: Televizní hvězda se rozbrečela

Kim Kardashian Profimedia.cz

Přiznala, že se jen marně snažila děti uchránit před mediálním kolotočem, který provázel její turbulentní rozvod s rapperem, a přirovnala jejich dětství k vlastnímu, kdy sama vyrůstala ve světle reflektorů jakožto dcera Roberta Kardashiana, slavného obhájce O. J. Simpsona.

„Měla jsem toho nejlepšího tátu,“ uvedla o zesnulém otci. „Nechci se moc nechat unést emocemi. Je to těžké. Výchova dětí s odloučeným partnerem je zku*veně náročná,“ přiznala už uslzená.

Kardashian požádala o rozvod s Westem v únoru 2021. Rapper proces však záměrně zdržoval a na střídačku se snažil svou ex získat zpět a hanět ve veřejném prostoru. Kontroverzními výroky rozhodně nešetřil, a nakonec si utrhl takovou ostudu, že s ním už skoro nikdo nechce spolupracovat.

Kim se ale snaží na věc nahlížet z jiné perspektivy. „Měla jsem nejlepšího tátu a mám na dětství nejkrásnější vzpomínky. To je to jediné, co chci i pro své děti. Pokud to budou mít, proč bych je měla zahrnovat touhle špatnou energií? Proč by měly vědět něco z toho, co koluje médii? Jsou to dospělácké věci,“ uvedla k tématu.

„Až vyrostou, můžeme se o nich pobavit, ale do té doby se je budu snažit uchránit, jak jen to bude možné,“ dodala.

A právě z tohoto důvodu se prý bude otce svých dětí vždy zastávat. „Vždycky jsem ho bránila a vždycky budu. Alespoň v očích svých dětí. Kvůli nim,“ přiznala s tím, že pokud médii koluje nějaká kontroverze spojená s jejich otcem, dbá na to, aby se k dětem prostřednictvím televize, rádia nebo internetu nic nedostalo, a dokonce se ujišťuje, že učitelé ve škole dohlédnou, aby se nedoslechly nic od spolužáků.

Mnohdy je to prý náročné, ale podle Kim to stojí za to. O Kanyem před dětmi, ale ani veřejně, hanlivě nemluví, což je velmi dospělý přístup a zcela jiný, než jaký zaujal její exmanžel. ■