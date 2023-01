Je to vážné: Tomáš Zástěra se svojí láskou strávil svátky i Nový rok. Takhle jim to slušelo

Tomáš Zástěra s přítelkyní Herminapress

To, že už několik let po rozchodu s kolegyní Katkou Říhovou není single, vyšlo najevo, když moderátor Tomáš Zástěra vyvedl na slavnostní předávání cen Český slavík půvabnou brunetku. Co se její identity týče, byl ale hodně tajemný.

Jediné, co prozradil, bylo to, že si ji vybral ze záplavy ctitelek, které mu po jeho návratu z reality show Survivor, kde zaujal nejen svými oranžovými trenkami, začaly psát. Zatímco jiné dámy se rozepsaly v dlouhých zprávách, jeho vyvolená mu poslala pouze emotikon srdíčka. To jeho evidentně Amorův šíp trefil.

To, že je to mezi nimi vážné, dokazují jeho poslední posty na sociálních sítích. S tajemnou kráskou pózuje u vánočního stromku. A podle popisku k fotografii to vypadá, že s nimi trávil Vánoce také malý chlapeček, možná syn jeho partnerky. "Naše první vánoční focení pro čtyřletýho fotografa," napsal totiž Zástěra. Společné snímky publikoval i s příchodem nového roku. ■