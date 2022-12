Ve 30 letech má páteř šedesátileté ženy! Buranská promluvila o tom, jak jí dvakrát ročně píchají obří jehlu do křížové kosti

Nikola Buranská promluvila o zdravotních problémech Super.cz

Modelka Nikola Buranská (30) bojuje se zdravotními problémy. Přiznala, že ji již tři roky trápí bolesti zad. Až takové, že jí každý půlrok lékaři píchají obří jehlu do křížové kosti. "Začalo to tři roky nazpět. Zúžil se mi páteřní kanál, pohnula se mi plotýnka," přiznala Super.cz Buranská.

"Jsou to nepříjemné bolesti. Příští týden mě čeká takový menší zásah do kostrče, pak zase přijde na nějakou dobu úleva. Jmenuje se to kaudální blok. Chodím na to dvakrát ročně, mám skvělého neurologa. Štve mě, že mám páteř šedesátiletého člověka, ale nedá se nic dělat," krčí rameny Nikola, která se snaží páteř osvalit a pomoct zdravotnímu stavu, jak jen to je možné.

Buranská se stále věnuje modelingu, i když si myslela, že už ho pověsí na hřebík. "Poslední dobou mám spoustu nabídek. Vyhlásila jsem již modelingový důchod a najednou začaly zase nabídky chodit," usmívá se kráska s perfektní postavou.

"Určitě to nemám zadarmo, už mi není dvacet let. Teď se snažím, mám trenérku, chodím na pilates na reformerech, snažím se udržovat," dodala na módní show Poner, kde předváděla. ■