Tohle bude strašně těžký. Agáta Hanychová truchlí nad odchodem milované babičky (✝98), utěšuje ji i Dagmar Havlová

Agáta Hanychová s milovanou babičkou Foto: Se souhlasem A. Hanychové

Paní Olga odešla v požehnaném věku 98 let. „Žena, kterou 98 let bavil život, učme se radovat,“ napsala na sociální síti Veronika Žilková. „Navždy v našich srdcích, milujeme tě, baboli,“ vzkázala své babičce do nebe její vnučka Kordula (17). „Tohle bude těžký, strašně,“ smutnila Kordulina starší sestra Agáta, jež s milovanou babičkou trávila hodně času a často si brala k srdci její životní rady.

„Bude. Dlouho. Chce to čas,“ utěšovala Agátu na Instagramu bývalá první dáma Dagmar Havlová (69) a řada dalších celebrit.

„Agi, rozbušilo se mi srdce, když to čtu, to není možné taková čiperka. Vím, co pro tebe babička znamenala, tolik moc jako pro mě ta moje. Už jsou tam spolu a budou nás hlídat lásky naše,“ utěšovala ji modelka Dominika Mesarošová (37).

„Upřímnou soustrast, má milá. Krásné, jak jsi s babičkou byla v propojení, naplněný život,“ přidala se herečka Kateřina Kaira Hrachovcová. „Agátko, přijměte prosím celá rodina hlubokou a upřímnou soustrast, byla překrásná,“ napsala zpěvačka Monika Absolonová (46).

Na paní Olgu nikdy nezapomene ani otec Agátina syna Kryšpína Miroslav Dopita (38). „Tato skvělá bytost mi bude opravdu chybět,“ vzkázal.

Olga Žilková byla na svůj věk velmi vitální, a ještě nedávno byla hostem v Agátině pořadu o vaření Holčičky. Měla celkem tři děti, deset vnoučat a jedenáct pravnoučat. Ač byla v požehnaném věku, její odchod nikdo nečekal. Vánoce si pokaždé užívala v rodinném kruhu.

„Moje maminka je letos u vnučky Marty, která má tři malé holčičky,“ řekla Super.cz Veronika Žilková těsně před Vánocemi, které bohužel měly velmi smutný konec. ■