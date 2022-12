Lilia Khousnoutdinova se ukázala v plavkách: S manželem si zopakovali svatební cestu do mrazivé země

Lilia Khousnoutdinova dostala jako dárek společnou dovolenou s manželem. Michaela Feuereislová

"Je to pro mě hlavní vánoční dárek, že můžeme na čtyři dny odjet a vypnout telefon," řekla Super.cz Lilia. Zimní Island není pro většinu lidí zrovna atraktivní destinace, nejen kvůli zimě, ale i proto, že je tam velmi krátký den s minimem hodin slunečního svitu.

"Máme ho rádi a mně to nevadí. Aspoň, když je tak dlouho tma, tak se člověk vyspí a odpočine si. My tam máme jedny takové lázně, kam ráda jezdím. Je to fakt super na odpočinek. Island už máme celý projetý. Nepotřebuju zkoumat, kde je jaká hora. Je to nádhera. Divoká příroda a klid. Je tam ta echt zima, kterou si užijeme," vyznala se Lilia, která z islandských lázní postovala fotografie z bazénu s termální vodou pod zasněženými horami. ■