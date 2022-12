Krakonoš předčil Bambitku. Diváci pějí ódy na novou pohádku. Padouch Prachař je klon dědy, pána hor by dámy chtěly domů

David Švehlík v pohádce Krakonošovo tajemství Foto: Česká televize/Jaroslav Fikota

Příběh o bájném vládci hor Krakonošovi z pera úspěšného slovenského režiséra Petera Bebjaka (Herec, Případy 1. oddělení) zasazený do pohádkového příběhu, kde nechybí hodná a statečná dívka Liduška (Leona Skleničková), spravedlivý a moudrý Krakonoš obestřený tajemstvím (David Švehlík) jeden polepšený hříšník s dobrým srdcem (Jan Nedbal) i roztomilý „vědátor“ (Ondřej Sokol) se divákům vesměs líbil a v diskusích na sociálních sítích nešetřili pochvalami.

Kromě samotného Krakonoše zaujal i Jakub Prachař (39), který coby hamižný zámecký pán Štěpán pobavil diváky i v době, kdy ho už na obrazovkách viděli pouze coby proměněného krkavce. Lidem navíc jako záporák připomínal jeho dědu Ilju Prachaře, který bravurně ztvárnil Trautenberka v Krkonošských pohádkách.

„Mně se tam Prachař líbil, v podstatě převzal "roli padoucha" po dědovi a v obličeji je mu čím dál tím víc podobný. Za mě spokojenost i s Prachařem,“ tleskal České televizi spokojený divák.

„Škoda, že to děda nevidí, ta podoba je neskutečná,“ přidal se další. „V jednu chvíli, nebo dvou, možná třech, nebo čtyřech, maximálně dvacetkrát, jsem viděla Trautenberka. Ty kotlety...Jakub je věrnou kopií, klonem, svého dědy. Dokud se z něj nestal krkavec, moc jsem pohádku nevnímala, jen ty kotlety, pak zkrkavčel a já konečně vnímala i děj,“ smála se divačka v diskusi na sociálních sítích. „Prachař byl nejlepší, když jako krkavec omdlel,“ připomněl další divák, že pohádce nechyběl ani humor.

Krakonošovo tajemství u diváků bodovalo více než štědrovečerní Tajemství staré bambitky 2. Tedy soudě podle pochval v diskusích.

„Tak tohle byla krásná pohádka, klidně mohla být na Štědrý den, napínavá, krásná, opravdu se povedla. A pan Švehlík jako Krakonoš? Měla jsem obavy, že to nebude ono, ale naopak, byl to úžasný Krakonoš,“ těšilo jednu z divaček. „Krásná pohádka, ty záběry hor, nepřeplácané kostýmy, milá hlavní hrdinka a samozřejmě úžasný David Švehlík, nikdo jiný by se na tuto roli nehodil,“ zaznělo také v komentářích.

Moudrý Krakonoš zejména u dam bodoval na plné čáře. „Když by to bylo na ženách zde v diskusi, tak by měl Krakonoš chalupu plnou bab,“ trefně poznamenal jeden z komentujících na sociálních sítích České televize starosti divaček, že Krakonoš zůstal v chalupě nakonec jen sám. Pokud se David Švehlík odstěhuje na samotu v horách, může se zkrátka těšit na fronty nápadic.

Hlavní hrdinku Lidušku si v pohádce zahrála nepříliš známá herečka Leona Skleničková. Ta byla před televizní premiérou trošku nervózní. „Myslím, že to padne na mou nejužší rodinu, která bude muset vydržet mou nervozitu a adrenalin po celý den,“ prozradila před premiérou. A zdá se, že negativních reakcí se vesměs bát nemusí.

A jaká vánoční pohádka se vám líbila více? Hlasujte v anketě pod článkem. ■