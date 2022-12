Sára Affašová a Martin Donutil po bolestné ztrátě sdíleli fotku u stromečku: Radost jim udělal tajemný dárek od Ježíška

Martin Donutil a Sára Affašová Michaela Feuereislová

Po tragické události odcestoval pár do New Yorku, odkud poslali první zprávu. Nyní sdíleli společné foto od vánočního stromečku. Vánoce tráví v kruhu rodiny. „Naše rodina, všichni pospolu. Ségra to fotí. Mrzí mě, že na tý společný fotce neni taky...Krásný a klidný svátky a užijte si čas spolu,“ svěřila se Sára, která od svých fanoušků dostávala ohromnou podporu.

Radost jim udělal také jeden z vánočních dárků. Na klice vchodových dveří našli zavěšený balíček. „Musím říct, že tohle nás dojalo.. Děkujeme, Ježíšku!,“ svěřil se Martin Donutil a pochlubil se také obsahem dárku. Uvnitř byly mimo jiné dva desetníky pro štěstí. To jim ve společném životě přejí také jejich fanoušci. ■