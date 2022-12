Tereza Kerndlová se vrátila ze Španělska domů. Jen tak se tam nepodíváme, prozradila zpěvačka

Tereza Kerndlová strávila Vánoce v Česku. Foto: Se souhlasem T. Kerndlové

Zpěvačka Tereza Kerndlová (36) Štědrý den netrávila ve Španělsku, kde již několik let žije, ale v jihomoravském Žernovníku se svojí rodinou. A překvapivě se nezdrží jen na vánoční svátky. Tereza se na delší čas vrací do České republiky.

"Měla jsem krásný Štědrý den na Moravě s našima, s Rendou. Letos s námi byl i Rendův syn Patrik a přijela i moje babička. Tradičně se scházíme na statku a prožili jsme nádhernej společnej čas. Další den jsme byli u Rendovy maminky a další části rodiny," prozradila Super.cz Kerndlová.

Na Moravě bude trávit dalších několik měsíců. Návrat do španělské Estepony se tak nekoná. "Dálnici z Prahy do Brna jedeme zase dnes, kdy se k našim vracíme. Pracujeme na albu a tam máme klid na práci. Teď budeme v Česku zůstávat řadu měsíců, protože máme dost práce. Myslím si, že se do Španělska jen tak nepodíváme," dodala zpěvačka. ■