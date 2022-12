Vánoce slavných! Romantika u Maškové, dosud nezveřejněná fotka Karla Gotta nebo kojení u stromečku Jitky Boho

Karel Gott na dosud nezveřejněné fotce Foto: Instagram

Svátky klidu a míru. To si přejeme všichni, slavní nejsou rozhodně výjimkou. I letos nás řada z nich pustila do svých domovů a ukázala vánoční výzdobu, a to především stromeček, který hraje v jejich obývácích hlavní roli. A i letos nechybí přání Ivany Gottové (46), která k němu přidala fotografii Karla Gotta (✝80) u vánočního stromečku.