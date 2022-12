Udrží formu do plavek? Zpěvačka se skvělou figurou po vánočním obžerství odlétá na Maledivy

Michaela Gemrotová se těší do teplých krajů. Super.cz

Zpěvačka (36) se chystá brzy po Vánocích do teplých krajů. To ale neznamená, že se o svátcích šetřila, aby měla formu do plavek. "Asi nechám kameru doma. Já se rozhodně nešetřím. Já se nešetřím celý rok, to mám pocit, že je naše druhé jméno - jídlo a pití," řekla Super.cz zpěvačka.