Vánoční stromeček přilepený ke zdi! Veronika Kopřivová promluvila o pohromě doma

Veronika Kopřivová Michaela Feuereislová

Přání se jí vyplnilo a nyní už si užívají ty pravé Vánoce. "Na to se moc těším. Vánoce jsem nikdy moc neprožívala a říkala jsem si, že až budu mít svoji rodinu, bude to jiné. Ještě nevím, jak to dnes uděláme se stromečkem, asi ho budu muset přilepit ke zdi, protože malá je trošku pohroma, ale nějak to zvládneme," řekla Super.cz Veronika.

"Těším se, jak budu reagovat. Miluje rozbalování čehokoli, užije si to určitě," dodala Kopřivová s tím, že letošní svátky už bude rok a půl stará dcera více vnímat. A co si sama přeje pod stromečkem? "Hlavně ať jsme všichni zdraví, to je opravdu to nejdůležitější," dodala. ■