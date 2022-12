Muzikálová kráska jela na svátky za sněhem domů na Slovensko: V Praze po zrušené svatbě stále toho pravého nenašla

Nikola Ďuricová odjela na svátky domů na Slovensko. Super.cz

V Praze nenašla nikoho, s kým by chtěla trávit Vánoce, takže odjela domů za rodinou na Slovensko. Muzikálová kráska Nikola Ďuricová (27) věřila, že tam na rozdíl od české metropole bude i sníh, bez kterého jsou pro ni svátky trochu ochuzené. " Bydlíme ve vyšší nadmořské výšce, tak tam snad vydržel ," doufala.

Nikolu jsme potkali na zahájení zimní sezóny ve Špindlerově Mlýně, kde si zasněžené svahy užívala. Byla tam v zimě poprvé, doposud jezdila jenom do Tater. Hodně řešila, jak se má do českého Aspenu obléknout. "Módu mám ráda, snažím se sledovat trendy i to, jak se oblékají lidi kolem mě, známé osobnosti i módní návrháře," svěřila.

Už se ale těšila na svátky domů. "Je pravda, že už Vánoce nejsou tak zasněžené a bílé, jako když jsem byla malá. Ale u nás sníh většinou máme, tak doufám, že to vyjde i letos," věřila.

Pobavili jsme se i o předsevzetích. "Tedy já jim říkám cíle, dávám si jak pracovní, tak osobnostní, anebo v rámci kondice. Píšu si je do diáře a pak se mi připomínají i během roku, kdy sleduji, co se mi podařilo dodržet, a kde do toho musím naopak ještě pořádně šlápnout," uzavřela. ■