Tomáš Klus nezklamal: Na Vánoce si vzal domů stromek bez větví, určený do popelnice

Tomáš Klus Foto: Se souhlasem Tomáše Kluse

Tomáš Klus (36) je známý svým životním postojem, kdy miluje vše živé a nikomu by nikdy neublížil. A k tomu vede i své tři děti. Právě ty si vybraly vánoční stromeček, který by byl jinak vyhozen.

Vánoce u Klusů budou jistě veselé. Nejen proto, že dětí bude plný dům, ale i proto, že rodina ráda dělá dobré skutky a jeden takový se povedl i před Vánoci. Když šli Klusovi vybírat vánoční stromek, nejdříve chtěli bezchybný kousek.

„Když jsem byl s dětmi pro stromeček, původní plán byl přivézt domů modela z přední strany Ježíškova magazínu. Děti nadšeně pobíhaly od jednoho k druhému; tenhle, tamten, ten je malej, ten zas velikej, ten má dlouhé jehličí, ten moc krátké,“ uvedl Tomáš na sociální síti.

Pak se ale stalo něco, co v rodině zpěváka není příliš překvapivé. Děti úplně vzadu v prodejně našly čtyři stromky určené do popelnice. A bylo jasné, jaký poputuje k nim domů. „Tak máme doma ukázkovej kousek, co jsme ho nenechali přijít o Vánoce, protože “kvůli nim se narodil”. Chybí mu “dvě patra” a vypadá, jako “pán s dlouhým krkem a tlustým břichem”, ale je tu,“ podělil se o zážitek Tomáš Klus. ■