Porodí už na Ježíška? Počtvrté těhotná zpěvačka vyrazila s obřím bříškem na večírek. Bála se, aby jí nepraskla voda

Markéta Martiníková bude každým dnem čtyřnásobnou maminkou. Super.cz

"Termín mám 3. ledna, to se narodila i nejstarší dcera, ale kdy to přijde, nevím. Na tenhle večírek jsem se moc těšila, dva roky kvůli covidu nebyl, ráda tady potkám kolegy. Ale je to trochu vzrůšo, co se stane, jestli mi nepraskne voda. Ale ještě jsem to riskla, naše tři holky nám hlídají dvě chůvy," řekla Super.cz Markéta.

Čtvrté těhotenství je pro ni už víceméně rutina, i když jí samozřejmě dají zabrat tři děti. "Nejmladší dceři je rok, tak ji musím pořád hodně nosit. Je to záhul a už s dětmi budeme končit," slibuje Markéta, ale protože ona i její manžel jsou silně věřící a nepoužívají jinou antikoncepci než metodu plodných a neplodných dnů, úplně nás nepřesvědčila. "Je to v rukou božích," krčila rameny.

Pohlaví čtvrtého miminka si Markéta zatím nechává pro sebe. Prozradila ale, že přibrala dvanáct kilo, stejně jako během předchozích těhotenství. ■