Prvních Vánoc se synem se nedožila: Krásná influencerka (✝25) tragicky zemřela několik dní před svátky

Ilustrační foto Profimedia.cz

Krásná brunetka z Newcastlu, na sítích známější jako Rachel Kaitlyn, proslula na placené síti OnlyFans a Instagramu, kde ji sleduje více než 40 tisíc lidí. Pracovala také jako modelka a tanečnice a věnovala se fitness.

Svého synka prý bezmezně zbožňovala, ten teď ovšem stráví své první Vánoce bez maminky. Její kamarádka Claire Robinson založila chlapečkovi sbírku na GoFundMe.

„Je to příšerné, že tu nebude na Kyrovy první svátky. Jsme zničení z toho, jak svět zklamal tak mladou krásnou dívku,“ uvedla Robinson.

Ačkoliv příčina smrti Rachel nebyla oznámena, dodala: „Bohužel prohrála bitvu s tlakem tohoto světa. Je strašné, že ji zklamal natolik, že cítila, že není jiné východisko,“ naznačila, že šlo nejspíš o sebevraždu.

„Zanechala po sobě krásného chlapečka, kterého zbožňovala. Doufáme, že mu sbírkou alespoň trochu pomůžeme,“ dodala s tím, že z vybraných peněz plánují uhradit také pohřeb Rachel.

Rodině influencerky se už ozvalo mnoho lidí, kteří nabídli finanční pomoc, i proto se pro veřejnou sbírku rozhodli. Malému Kyrovi to maminku sice nevrátí, ale snad mu to alespoň usnadní už tak drsný start do života. ■