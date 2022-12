Fitness kráska se u vánočního stromečku odvázala: Své vymakané nahé tělo skryla jen za dárky

Martina Marková Foto: se svolením M. Markové

Letos se u vánočního stromečku pustila do odvážných fotek. Své křivky předvedla v rudém krajkovém prádle, a to před objektivem svého partnera. „Fotil mě přítel Jakub Slavkovský alias Man And The Camera,“ svěřila se Martina, která stejně jako se sportem a zdravým životním stylem koketuje s modelingem.

„Nárazové focení je pro mě upřímně i dobrým hnacím motorem v rámci udržení se v jakési pomyslné formě,“ svěřila se kráska, která své dokonalé křivky předvedla mimo jiné v rouše Evině a nahé tělo skryla jen za vánoční dárky. Vedle modelingu se sexy blondýnka naplno věnuje také navrhování. „Do Vánoc jsem se věnovala nové kolekci oblečení, takže jsem teď na sebe moc času neměla,“ dodala Martina, která je ráda, že si během Vánoc odpočine a načerpá potřebnou energii. ■