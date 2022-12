I v bolestech poprvé vyrazila do společnosti! Jiřina Bohdalová po měsíci v nemocnici prozradila, jak je na tom zdravotně

Jiřina Bohdalová Super.cz

Měsíc byla upoutána na nemocniční lůžko. Hospitalizace proběhla kvůli chřipce, přidal se k tomu zlomený obratel.

Jiřina si prozpěvovala, užívala si vánoční atmosféru. Super.cz přiznala, že pro ni v tuto chvíli je pohodlnější stát než sedět, stále má bolesti. "Ještě to není stoprocentní. Bolesti ještě mám. Je to běh na dlouhou trať. Já to vydržím," řekla Super.cz jednadevadesátiletá herečka.

Herečka přiznala, že vidět přátele po takové době je pro ni živou vodou. "Já bych umřela, kdybych nebyla mezi lidmi. To je ono. Já musím mezi lidi. Zaplať pánbůh můžu," vysvětlila.

Jak bude trávit zítřejší Štědrý den? "Budu s rodinou, všechno už mám přichystané. Večeři budu vařit já. Kuchařka jsem doma prostě já," dodala. ■