Andrea Pomeje prozradila svoje vánoční zvyky: Troje Vánoce, thajská kuchyně a jeden společný mega dárek

Andrea Pomeje Michaela Feuereislová

Ačkoli si Andrea udržuje svoji dokonalou figuru, o svátcích jde režim stranou. "Přejídáme se saláty a tradičními jídly, ale naše Vánoce doma, to dělám thajskou kuchyni," překvapila nás. Super.cz mimo jiné prozradila, jak to mají doma s Ježíškem. "Snažím se momentálně vést malou ke skromnosti. Když byla maličká, tak šlo o ten počet dárků. Teď ji učím skromnost, protože prostě jsou to jenom věci," říká djka.



Andrea není největší fanynkou Vánoc, a tak si se svojí láskou Petrem dávají vždy společný dárek, na kterém se dopředu domluví. "My si dáváme vždycky společný dárek. Zavedli jsme to od začátku. Já jsem to takhle měla i s Jirkou předtím. Je to nejlepší, protože já jsem typ, který nerad přijímá dárky. Pro mě to jsou opravdu jen věci. A nemám ráda překvapení. Vůbec celkově mi to přijde takový jako spíš otravný, pro ty druhý, že musí běhat a shánět a vymýšlet a stresovat se," rozpovídala se Andrea.

Rodinka si letos pod stromeček nadělila opravdu úchvatný dárek! "Teď jsme si darovali pod stromeček auto, což je velkej dárek," prozradila Super.cz Andrea a dodala, že nejideálnější dárek by pro ni byla dovolená, aby si odpočinula. Tak snad příště! ■