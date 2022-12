Tipnete si, kolik jí je let? Taťána Kuchařová slaví narozeniny a vypadá lépe než kdykoliv předtím

Taťána Kuchařová dnes slaví půlkulaté narozeniny Foto: Greta Blumajerová

„Slavit budu na etapy. S pražskou partičkou už jedna komorní oslava proběhla a doma v Opočnu s rodinou proběhne druhá. Na všechny se moc těším. Letos slavím 35. narozeniny. Jsem v poločase, aspoň teda doufám a člověk možná poprvé v životem významně bilancuje,“ svěřila se Táňa Super.cz.

Právě letošní rok byl pro modelku velký na změny. Ukončila manželství, vrhla se o to více do práce, procestovala svět, jak pracovně, tak soukromě a od Nového roku bude také používat nový profil na Instagramu. Je to totiž jediné místo, kde ještě používá vyvdané příjmení, které na síti nejde změnit. „Ano, nejde to opravdu jinak, než založit zbrusu nový IG účet a od 1. 1. 2023 bude aktivní pouze a jen @tatiana_kucharova. Jedna kapitola se definitivně uzavírá a zcela nová se otevírá.“

A nebyla by to ona, kdyby i své narozeniny nespojila s pomocí dalším lidem. „Rozhodla jsem se věnovat své narozeniny na pomoc seniorům, o které se staráme v rámci sbírky pro ně a moc děkuji všem, kteří se zapojí! Sbírka bude aktivní do konce roku 2022,“ dodala krásná Taťána Kuchařová. ■