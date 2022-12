Ve filmu ji nahou nikdo neviděl. Pro dobrou věc se nyní Alicia Silverstone ukázala v rouše Evině

Alicia Silverstone Profimedia.cz

Americká herečka, modelka a producentka se v minulosti proslavila v komediích Praštěná holka a Dožeň, co se dá! nebo v klipu Aerosmith Crazy. Od roku 1999 je vegankou a stala se bojovnicí za práva zvířat.

A právě díky tomu ji mohou lidé vidět nahou. A to úplně. Herečka se svlékla v kampani pro organizaci PETA a bojuje proti kožedělnému průmyslu. Nabádá návrháře a zákazníky, aby místo toho hledali alternativy šetrné k přírodě, jako je kůže z hub, kaktusů a jablek. Na plakátu stojí jen v kozačkách z umělé kůže před kaktusy a zakrývá si rukama intimní partie. Nechybí slogan „nebuď blbec, oblékej se vegansky.“

„Jestli musím být nahá, abyste mysleli na zvířata, tak je to to, o co mi jde. Mým snem je dostat tyto veganské materiály šetrné k Zemi do rukou těch největších designérů,“ řekla Alicia během vzniku reklamy. Obrovský billboard s touto reklamou by měl viset i na Times Square v New Yorku. Alicia pro organizaci poprvé pózovala v roce 2007 a pak v roce 2017. ■