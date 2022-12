Česko se rozloučilo s Ladislavem Trojanem (✝90): Báječný kolega, se kterým byla vždy legrace, vzpomíná Otakar Brousek mladší

Česko se rozloučilo s Ladislavem Trojanem Super.cz

Do hereckého nebe odešla další herecká legenda. Poslední rozloučení s ikonickým hercem, ale také milovaným tatínkem a dědečkem se konalo v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí a mezi přítomnými hosty nechyběla řada českým herců, ale i dabérů a režisérů.

Mezi hosty na zádušní mši byl i herec Otakar Brousek mladší, který sdílel dojemnou vzpomínku na hvězdu seriálu Tři chlapi v chalupě. „Vzpomínám na něj jako na báječného kolegu, se kterým byla vždy legrace a byl neustále mladý, do posledních hodin byl mladší než my všichni,“ pronesl se smutkem.



Na zádušní mši nechyběli bratři Ivan a Ondřej Trojanovi, kteří odmítli promluvit k médiím, po vlastní ose dorazila i manželka Ivana Trojana (58), která novináře vulgárně odehnala a spěchala do kostela. Na poslední chvíli přispěchal i Jiří Macháček. Eliška Balzerová (73) dorazila s manželem a nechyběla ani česká legenda Jaroslav Satoranský.

Rodina Trojanových si přála zádušní mši bez novinářů a fotografů, s milovaným Ladislavem Trojanem se rozloučili v soukromí. ■