Dolph Lundgren se sice belhá v ortéze, ale bodejť by se nesmál, když má po svém boku tuhle o dvě generace mladší snoubenku!

Dolph se snoubenkou Emmou Krokdal si vyrazili na oběd do restaurace Via Alloro v Los Angeles. Profimedia.cz

Herecký akční veterán Dolph Lundgren (65), který nezapomenutelně ztvárnil sovětského boxera Ivana Draga v Rockym IV, musí po poranění nohy nosit ortézu, ale to mu rozhodně úsměv na tváři nezkazí. Není se čemu divit, když o něj s láskou pečuje jeho partnerka Emma Krokdal, která je přesně o čtyřicet let mladší. Dolph by tak mohl být klidně i jejím dědečkem.

Dolph ovšem vypadá pořád senzačně a tak velký věkový rozdíl by mezi nimi určitě nikdo netipoval. Dvojice dokonce už před dvěma a půl lety posunula vztah na vyšší úroveň, když se po necelém roce zasnoubili. K veselce 196 centimetrů vysokého švédského herce s pohlednou norskou fitness trenérkou a příležitostnou herečkou ale zatím stále nedošlo.

Lundgren se možná do ženění už tolik nehrne. S manželstvím má již dvě zkušenosti. Pouhý jeden rok mu vydrželo to první s Peri Momm. Podruhé to bylo s designérkou Anette Qviberg, s níž strávil ve svazku sedmnáct let. Z jejich manželství vzešly hercovy dvě dcery - Ida Sigrid (26) a Greta Eveline (21). ■